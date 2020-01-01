В США от масочного режима отказались уже 16 штатов

Индивидуальные средства защиты в некоторых штатах все же требуют. Например, маски следует носить в школах и университетах, а также сотрудникам ресторанов и парикмахерских.

Некоторые муниципалитеты маски все же не исключают

В США штаты массово отказываются от масочного режима. Индивидуальные средства защиты отменили уже 16 штатов. При этом власти рекомендуют гражданам носить маски, но не обязывают, пишет CNN.

Так, последним, кто выступил против ношения масок, стал губернатор штата Вайоминг на западе страны.Маски уже разрешили не носить в Техасе, Северной Дакоте, Южной Дакоте, Оклахоме, Южной Каролине, Теннесси. От граждан, прежде всего, требуют соблюдения социальной дистанции.

На Аляске от масок отказались везде, кроме города и округа Анкоридж. В регионе за ношение масок выступил мэр, подписав соответствующее распоряжение.

Во Флориде, Айдахо, Монтане, Миссури, Аризоне маски можно не носить, но этого могут потребовать местные муниципалитеты.

В Джорджии ношение масок требуется только представителям определенных профессий. Например, сотрудники ресторанов и кафе обязаны быть в масках. В Миссисипи маска обязательна при посещении школы, колледжа или университета. В Небраске индивидуальное средство защиты должно быть у работников и клиентов парикмахерских, тату-салонов.

При этом две трети американцев одобряют действия президента Джо Байдена в борьбе с пандемией. Его работу в этом направлении положительно оценивают 35% сторонников республиканцев и 98% избирателей демократов.

Отметим, 2020 год стал самым смертоносным в истории США из-за числа жертв, вызванных пандемией коронавируса. COVID-19 - третья причина смерти в стране после сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

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