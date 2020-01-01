Китай будет контролировать выборы в Гонконге

Китая одобрил резолюцию о "патриотичном управлении Гонконгом", которая пересматривает избирательную систему города. Над регионом будет ужесточен контроль.

Законодательный орган КНР - Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) - принял резолюцию о реформе выборной системы в Гонконге. Она фактически оставит Гонконг без свободных выборов, пишет BBC News.

С помощью спорной резолюции о "патриотичном управлении Гонконгом", которую намеревается узаконить Китай, центральная власть сможет лоббировать и продвигать в автономном регионе своих "удобных" кандидатов и игнорировать или подавлять действия оппозиции.

Для этого предусмотрено усиление полномочий специальной электоральной комиссии, которая получит право противодействовать избранным непосредственно гонконгцами членам законодательного собрания.

Документ одобрили 2895 народных представителей ВСНП, один делегат воздержался, проголосовавших против не было. Законопроект будет принят в ближайшие месяцы.

Издание отмечает, что данная резолюция еще один шаг, ведущий к потере Гонконгом автономии. Китай начал предпринимать подобные действия после прошлогодних протестов в регионе.

Напомним, что бывшая британская колония Гонконг вернулся в состав Китая в 1997 году. Согласно договору между ним и Великобританией город должен быть автономным 50 лет.

В конце прошлого года стало известно, что США расширили санкции против Китая за Гонконг. В санкционный список США из-за отставки членов законодательного собрания Гонконга попали 14 китайских чиновников.

Тем временем Китай борется и с собственными гражданами. Так борьба государства и одного из самых богатых людей Азии, основателя Alibaba Джеком Ма ударила по экономике страны.



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