Дания временно остановила применение вакцины AstraZeneca

В Дании не установили, есть ли взаимосвязь между тромбами и вакцинацией, но решили отреагировать на малейшие признаки возможного риска.

Органы здравоохранения Дании приняли решение на 14 дней приостанавить использование вакцины от коронавируса COVID-19 компании AstraZeneca после того, как у некоторых пациентов вскоре после прививки развились тромбы. Один человек скончался, сообщается на сайте Агентства здравоохранения Дании в четверг, 11 марта.

"В настоящее время не было установлено, есть ли между тромбами и вакцинацией взаимосвязь… Мы реагируем раньше, если есть малейшие признаки возможного риска, связанного с вакциной", – подчеркивает агентство.

Также указано, что Дания не отказывается от вакцины AstraZeneca, а "откладывает ее".

"Есть убедительные доказательства того, что вакцина безопасна и эффективна. Но и мы, и Датское агентство по лекарственным средствам должны реагировать на сообщения о возможных серьезных побочных эффектах, как из Дании, так и из других европейских стран – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Австрия приостановила использование одной партии вакцины AstraZeneca в качестве меры предосторожности. После вакцинации 49-летняя женщина скончалась, а у 35-летней женщины развилась тромбоэмболия легочной артерии.

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