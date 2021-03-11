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Россия не выполняет рекомендации по Крыму - ООН

Комментариев: 5
Миссии ООН по правам человека оценила выполнение своих рекомендаций в Украине, на Донбассе и в Крыму.
В Крыму и на Донбассе не выполняют рекомендации ООН по правам человека
В Крыму и на Донбассе не выполняют рекомендации ООН по правам человека
AP

Аннексировавшая Крым России не выполнила ни одной рекомендации по улучшению ситуации с правами человека на полуострове. Об этом в четверг, 11 марта, рассказала глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, сообщает Укринформ.

По ее словам, Миссия выпустила 31 периодическую и 8 тематических докладов с рекомендациями по улучшению ситуации с правами человека в Украине.

"После нашей первой оценки в сентябре 2020 мы пришли к выводу, что правительство Украины полностью выполнил 12% из рекомендаций УВКПЧ, предоставленных в предыдущих периодических и тематических докладах по Украине и частично выполнил 57% из них. 31% остается невыполненным. Этот прогресс вселяет оптимизм", - сказала Богнер.

При этом она отметила, что самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" полностью выполнили 3% рекомендаций и частично - 19%, остаются невыполненными 78%.

"Российская Федерация как оккупационная держава в Крыму полностью не выполнила ни одного из оцениваемых рекомендаций и частично выполнила 3 %, то есть 97% рекомендаций остаются невыполненными", - констатировала председатель ООН.

Отметим, завтра в ООН состоится виртульное заседание высокого уровня по формуле "Арриа" на тему аннексии Крыма.

 

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Теги: Россия, Украина, Права человека, ООН, Крым, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Колишній-східняк    11.03.2021, 16:01
Оценка:  0
Колишній-східняк
Тю, вони там в раші взгалі не знають, що у людини є якісь права.
ВолодяГрОЙсман    11.03.2021, 15:36
Оценка:  -24
ВолодяГрОЙсман
В России работает Закон.И там террористов называют именно террористами.Убийц-убийцами.Банди тов-бандитами.А вот у нас они почему-то называются"проукраинскими активистами".
Vixerunt    11.03.2021, 15:49
Оценка:  +2
Vixerunt
в ссср в 30-х тоже вроде как работали законы, а людей регулярно отправляли на Колыму; только мало кто хочет жить в полицейском гос-ве.
Колишній-східняк    11.03.2021, 16:02
Оценка:  +2
Колишній-східняк
А щоЮ в Криму хтось щось підірвав чи хтось когось убив?
WTF2wtf    11.03.2021, 16:17
Оценка:  0
WTF2wtf
Антибес-Boxerogos- НеистовыйГун-КудлатыйКыць- ДонКарлитоUA-КоляТашлинков- РобинГуд-ВолодяГрОЙсман- ШоколадныйБох-СпасительМаккей н (и т.д.),
штатное нацистское быдло-говномет оккупантов и военных преступников из раши,
тебе только нахyй скакать ... дорогу знаешь досконально
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