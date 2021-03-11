Россия не выполняет рекомендации по Крыму - ООН

Миссии ООН по правам человека оценила выполнение своих рекомендаций в Украине, на Донбассе и в Крыму.

В Крыму и на Донбассе не выполняют рекомендации ООН по правам человека AP

Аннексировавшая Крым России не выполнила ни одной рекомендации по улучшению ситуации с правами человека на полуострове. Об этом в четверг, 11 марта, рассказала глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, сообщает Укринформ.

По ее словам, Миссия выпустила 31 периодическую и 8 тематических докладов с рекомендациями по улучшению ситуации с правами человека в Украине.

"После нашей первой оценки в сентябре 2020 мы пришли к выводу, что правительство Украины полностью выполнил 12% из рекомендаций УВКПЧ, предоставленных в предыдущих периодических и тематических докладах по Украине и частично выполнил 57% из них. 31% остается невыполненным. Этот прогресс вселяет оптимизм", - сказала Богнер.

При этом она отметила, что самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" полностью выполнили 3% рекомендаций и частично - 19%, остаются невыполненными 78%.

"Российская Федерация как оккупационная держава в Крыму полностью не выполнила ни одного из оцениваемых рекомендаций и частично выполнила 3 %, то есть 97% рекомендаций остаются невыполненными", - констатировала председатель ООН.

Отметим, завтра в ООН состоится виртульное заседание высокого уровня по формуле "Арриа" на тему аннексии Крыма.

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