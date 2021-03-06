Животное-специалист имеет спецодежду и защитную маску, а также свой блог в соцсети. Пес следит за здоровьем своей хозяйки.

Золотистый ретривер по кличке Сэмпсон работает в научной лаборатории США. Об этом свидетельствует его личный блог в Twitter.

В соцсети хозяйка собаки нейробиоолог Джи Рамп рассказывает о своей жизни и о том, какое место в ней занимает четырехлапый "коллега". Ученая постит много фото о рабочих буднях и прогулках с Сэмпсоном.

В возрасте 56 лет Рамп получила черепно-мозговую травму во время падения с коня. Поэтому пес помогает хозяйке на работе приподнять упавшие предметы или просто дает на него опереться.

Также Сэмпсон следит за здоровьем Джи. На него возложена ответственная миссия - оперделить посттравматический стресс по первым признакам.

Cмотрите фотогалерею: В США собака работает в химической лаборатории

Это первая собака в мире, которая смогла находиться в лаборатории университета Иллинойса.

Ранее сообщалось, что собака начала заботиться о маленьком поросенке. Необычный случай произошел в Германии.

В Нигерии собака накормила молоком котенка

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet