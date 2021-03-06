В США собака работает в химической лаборатории
Золотистый ретривер по кличке Сэмпсон работает в научной лаборатории США. Об этом свидетельствует его личный блог в Twitter.
В соцсети хозяйка собаки нейробиоолог Джи Рамп рассказывает о своей жизни и о том, какое место в ней занимает четырехлапый "коллега". Ученая постит много фото о рабочих буднях и прогулках с Сэмпсоном.
March 6, 2021
В возрасте 56 лет Рамп получила черепно-мозговую травму во время падения с коня. Поэтому пес помогает хозяйке на работе приподнять упавшие предметы или просто дает на него опереться.
Также Сэмпсон следит за здоровьем Джи. На него возложена ответственная миссия - оперделить посттравматический стресс по первым признакам.
Cмотрите фотогалерею: В США собака работает в химической лаборатории
Это первая собака в мире, которая смогла находиться в лаборатории университета Иллинойса.
Ранее сообщалось, что собака начала заботиться о маленьком поросенке. Необычный случай произошел в Германии.
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