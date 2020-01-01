ВОЗ оценила нынешнюю ситуацию с коронавирусом в Африке

В ближайшие дни число инфицированных в Африке превысит 4 млн случаев COVID-19, а число жертв достигнет 160 тысяч.

Заболеваемость коронавирусом COVID-19 в странах Африки стабилизировалась на уровне около 70 тысяч новых случаев в неделю. Такие данные в четверг, 11 марта, озвучила региональный директор ВОЗ по африканскому региону Матшидисо Моэти, сообщает Интерфакс.

"В ближайшие дни Африка, как ожидается, зарегистрирует более 4 млн случаев COVID-19 и около 160 тыс. потерянных жизней. В последние три недели континент вышел на плато примерно с 70 тыс. новых случаев в неделю", – сказала Моэти.

По ее словам, среди заразившихся – более 100 тыс. медицинских работников.

"Учитывая, что вакцины от COVID-19 сейчас достигают континента в ограниченных количествах, работники здравоохранения должны быть в начале очереди", – отметила Моэти.

Уже 22 африканские страны в рамках глобальной инициативы COVAX получили почти 14,8 млн доз вакцины от коронавируса. Вакцинация началась в 19 странах.

Напомним, по состоянию на 11 марта в мире зафиксировано более 118,6 млн случаев коронавируса, из них – более 2,6 млн летальных. Выздоровели уже более 94,2 млн человек.

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