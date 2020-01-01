Мексика полностью легализовала марихуану

Граждане страны старше 18 лет смогут иметь при себе до 28 граммов марихуаны и выращивать до до восьми кустов конопли.

Продажа марихуаны несовершеннолетним или ее употребление в неположенных местах будут караться штрафами

Нижняя палата парламента Мексики приняла закон, который легализирует покупку и выращивание марихуаны совершеннолетними гражданами. Об этом сообщается на сайте парламента в четверг, 11 марта.

Соответствующий документ, одобренный сенатом в ноябре 2020 года, поддержали 316 депутатов, 129 проголосовали против, а еще 23 воздержались.

Принятые изменения позволяют жителям страны старше 18 лет иметь при себе до 28 граммов марихуаны для личного использования, а также выращивать от шести до восьми кустов конопли по месту жительства.

При этом продажа марихуаны несовершеннолетним или ее употребление в неположенных местах будут караться крупными штрафами, а разведение или сбор конопли без соответствующего разрешения властей – лишением свободы.

Напомним, в ноябре 2015 года Верховный суд Мексики признал неконституционным абсолютный запрет на использование марихуаны и впервые дал право гражданам употреблять ее, а также сеять, выращивать, иметь и перевозить. А в конце 2018 года власти выдали разрешение на продажу в Мексике некоторых продуктов с использованием производных каннабиса.

Как известно, ранее марихуана была полностью легализирована в Уругвае и Канаде.

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