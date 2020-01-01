Фатальная ложь. За что убили учителя во Франции

Одной из причин убийства учителя истории Самуэля Пати под Парижем в октябре 2020 года была банальная ложь ученицы своим родителям.

История с убийством во Франции учителя Самюэля Пати облетела весь мир. Изначально считалось, что преподавателя обезглавили из-за того, как он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

После этого события по Франции прошла волна протестов в поддержку Пати, Эммануэль Макрон решил реформировать ислам, за что превратился во врага многих мусульманских стран.

Но теперь оказалось, что началась вся эта уже действительно глобальная история с всего лишь маленькой лжи.

Ложь родителям

По данным французской газеты Le Parisien, 13-летнюю школьницу отстранили от уроков из-за прогулов. Она не хотела, чтобы отец об этом узнал, и сказала ему, что ее выгнали из класса из-за того, что она возразила на предложение учителя, который якобы сказал мусульманам выйти из класса перед тем, как показывать карикатуры на пророка Мухаммеда.

Возмущенный отец после этого записал несколько видео с обвинениями учителя в исламофобии, а также подал жалобу в полицию и руководству школы. Один из роликов стал вирусным. Спустя 10 дней учителя убили. Отец сообщил имя учителя, упомянул название школы и обвинил преподавателя в исламофобии.

Убийцу Пати - 18-летнего Абдулаха Анзорова застрелили во время задержания. Чеченец по национальности, он родился в Москве и вместе с семьей перебрался во Францию.

По версии следствия, Анзоров убил Пати из-за карикатур с изображением пророка Мухаммеда. Анзоров никогда не учился у Пати и не знал, как он выглядит. Анзоров отреагировал на призыв одного из родителей в соцсетях «остановить Пати». Теперь получается, что этот призыв был записан из-за вранья школьницы.

Все признала

Адвокат школьницы утверждает, что она оговорила учителя из-за давления одноклассников. По его словам, класс попросил девочку выразить их мнение, и она не смогла им возразить.

«Вся информация, доступная в ходе расследования, быстро дала понять, что она солгала», — подчеркнул адвокат семьи Пати, Виржини Ле Рой.

“Самюэль Пати никогда не выделял учеников-мусульман. Никогда не просил их выходить из класса или поднимать руки. Вот что важно для его семьи, для его памяти — что эта истина, по крайней мере, восстановлена”, - подчеркнул защитник.

EPA

По данным Daily Mail, школьнице предъявили обвинение в клевете.

Девочки даже не было в классе в тот день, когда Пати показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Представ перед следователями, 13-летняя школьница призналась, что солгала.

«Да, я солгала, я не видела карикатур… Если бы я не рассказала о них моему отцу, он не записал бы этого видео — и Анзоров не связался бы с ним и не устроил бы этой трагедии».

В тот момент девочка была исключена из школы на два дня. Её сестра-близнец при этом является образцовой ученицей.

«Я не хотела разочаровывать отца, который всегда сравнивает меня с сестрой — гораздо более прилежной в школе», - призналась девочка.