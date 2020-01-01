Норвегия приостановила использование вакцины AstraZeneca

Тромбы образуются после вакцинации у преимущественно пожилых людей, у которых также часто есть другое основное заболевание.

Вакцину от AstraZeneca в Норвегии уже получили почти 122 тысячи человек

В Норвегии решили приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca после появления данных об образовании тромбов у привившихся и якобы связанном с этим смертельным случаем в Дании. Об этом сообщил Институт общественного здравоохранения Норвегии в четверг, 11 марта.

"Из-за сообщения о смертельном случае в Дании вследствие образования тромба после введения вакцины AstraZeneca Норвегия приняла решение приостановить вакцинацию этим препаратом", – говорится в сообщении.

Указано, что это сделано из предосторожности на время, пока идет расследование. При этом подчеркивается, что в Норвегии также выявляли случаи образования тромбов вскоре после вакцинации от коронавируса. Речь идет в основном о пожилых людях, у которых также часто есть другое основное заболевание.

Вакцину от AstraZeneca в Норвегии уже получили почти 122 тысячи человек.

"Мы просим тех, кто был привит, не волноваться без причины. Если окажется, что между препаратом и образованием тромбов есть связь, то это будет очень редким побочным эффектом", – отметили в норвежском институте.

Ранее сообщалось, что Австрия приостановила использование одной партии вакцины AstraZeneca в качестве меры предосторожности. После вакцинации 49-летняя женщина скончалась, а у 35-летней женщины развилась тромбоэмболия легочной артерии.

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