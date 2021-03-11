Космонавты РФ закончили ремонт трещины на МКС

На трещину нанесли несколько слоев герметика, а в ближайшие дни космонавты закроют люки в модуле Звезда для проверки уровня атмосферы.

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, завершили работы по герметизации трещин в модуле Звезда на МКС. Об этом в четверг, 11 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на Ракетно-космической корпорацию Энергия, которая входит в Роскосмос.

"Экипаж Международной космической станции завершил ремонтно-восстановительные работы на корпусе модуля Звезда. В ближайшие дни Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков закроют люки в модуле Звезда для проверки уровня атмосферы", - отметили в пресс-службе.

На прошлой неделе космонавты Рыжиков и Кудь-Сверчков проводили ремонтно-восстановительные работы на корпусе модуля Звезда, где ранее была обнаружена трещина и ряд возможных мест негерметичности. Все работы по поручению гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина согласовываются со специалистами NASA.

Отмечается, что космонавт Рыжиков нанес три слоя герметика и установил накладку на первую трещину в модуле Звезда, в субботу нанес еще один слой герметика с торца установленной накладки. В понедельник российские члены экипажа МКС под руководством специалистов на Земле подробно спланировали дальнейший план ремонтно-восстановительных работ, во вторник приступили к работам по второй трещине.

Напомним, в августе 2020 года на МКС обнаружили первую трещину размером около 4 см. Ее заделали в ноябре временными средствами. После этого скорость падения давления на МКС уменьшилась, но полностью не исчезла. Позже экипаж выявил еще несколько вероятных мест, в которых могут располагаться трещины.

Как сообщалось, 17 февраля "грузовик" Прогресс доставил на МКС материалы для герметизации трещины. При этом корабль не смог притыковаться в автоматическом режиме.

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