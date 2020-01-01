С МКС выбросили самый тяжелый за всю историю мусор
С борта Международной космической станции была выброшена ненужная платформа со старыми аккумуляторными батареями массой 2,5 тонны. Она стала самым тяжелым мусором, выброшенным со станции. Соответствующая трансляция велась на сайте NASA.
Платформа с новыми аккумуляторами была привезена на станцию японским грузовым кораблем HTV-9 в мае 2020 года. После замены на американском сегменте станции старые аккумуляторы были установлены на платформу для последующего удаления.
Платформа со старыми аккумуляторами была взята дистанционным манипулятором SSRMS и переведена в безопасное положение, после чего ее выбросили с МКС.
Платформа с аккумуляторами массой 2,5 тонны стала самым тяжелым мусором, выброшенным со станции. Со временем она сойдет с орбиты и сгорит в плотных слоях земной атмосферы.
Ранее сообщалось, что космонавты РФ закончили ремонт трещины на МКС. На трещину нанесли несколько слоев герметика, а в ближайшие дни космонавты закроют люки в модуле.
Напомним, NASA повысило стоимость доставки грузов на МКС в семь раз. Повышенный тариф начал действовать с 25 февраля.
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