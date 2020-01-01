В ЕС не будут запрещать вакцину AstraZeneca

Преимущества вакцины продолжают перевешивать риски, так как нет доказательств того, что именно препарат привел к осложнениям, говорят в EMA.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало продолжить использовать COVID-вакцину компании AstraZeneca. Об этом сообщает пресс-служба EMA в четверг, 11 марта.

Агентство осведомлено о решении властей некоторых стран ЕС, но обращает внимание на отсутствие указаний на то, что вакцинация привела к этим осложнениям.

"Позиция EMA заключается в том, что преимущества вакцины продолжают перевешивать риски и что вакцинация может продолжаться, пока ведется расследование случаев тромбоэмболических осложнений", - сказано в сообщении.

В то же время Исландия решила приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca.

"В Исландии временно приостанавливается вакцинация препаратом от AstraZeneca", - заявил исландский директорат здравоохранения.

Кроме того, Италия запретила применение одной партии вакцины AstraZeneca. Решение приняло Итальянское агентство по лекарственным средствам (Aifa) "в качестве меры предосторожности" после "сообщений о некоторых серьезных побочных эффектах, совпадающих по времени с введением доз из партии ABV2856 вакцины AstraZeneca".

Напомним, что ранее Дания приостановила применение вакцины AstraZeneca. В Дании не установили, есть ли взаимосвязь между тромбами и вакцинацией, но решили отреагировать на малейшие признаки возможного риска.

Затем Норвегия приостановила использование вакцины AstraZeneca. Тромбы образуются после вакцинации у преимущественно пожилых людей, у которых также часто есть другое основное заболевание, утверждают в Норвегии.

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