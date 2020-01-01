В Камбодже спустя год пандемии первая смерть от COVID
В Камбодже лишь спустя год после официального начала пандемии коронавируса заявили о первом летальном случае, сообщает AKP со ссылкой на Минздрав страны.
Так, первой официальной жертвой стал 50-летний житель столицы, который умер в местной больнице в Пномпене.
Сообщается, что он заразился 27 февраля на службе шофером у китайца, вероятно инфицированного коронавирусом.
Вспышка корнавируса в Камбодже началась20 февраля. Ее связывают с четырьмя жителями Китая, нарушивших правила карантина, которые провели недостаточно времени на изоляции по прибытии в страну.
В стране с 16 миллионами населения зафиксировано всего 1163 случая заражения коронавируса.
Власти распорядились закрыть школы, развлекательные центры и некоторые предприятия.
Напомним, по состоянию на 11 марта в мире зафиксировано более 118,6 млн случаев коронавируса, из них – более 2,6 млн летальных. Выздоровели уже более 94,2 млн человек.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet