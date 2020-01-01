В Камбодже спустя год пандемии первая смерть от COVID

За время пандемии в Камбодже официально выявили всего 1163 случая коронавируса, один - летальный.

В Камбодже лишь спустя год после официального начала пандемии коронавируса заявили о первом летальном случае, сообщает AKP со ссылкой на Минздрав страны.

Так, первой официальной жертвой стал 50-летний житель столицы, который умер в местной больнице в Пномпене.

Сообщается, что он заразился 27 февраля на службе шофером у китайца, вероятно инфицированного коронавирусом.

Вспышка корнавируса в Камбодже началась20 февраля. Ее связывают с четырьмя жителями Китая, нарушивших правила карантина, которые провели недостаточно времени на изоляции по прибытии в страну.

В стране с 16 миллионами населения зафиксировано всего 1163 случая заражения коронавируса.

Власти распорядились закрыть школы, развлекательные центры и некоторые предприятия.

Напомним, по состоянию на 11 марта в мире зафиксировано более 118,6 млн случаев коронавируса, из них – более 2,6 млн летальных. Выздоровели уже более 94,2 млн человек.

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