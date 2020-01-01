Беларусь вышлет еще двух польских дипломатов

Польскому МИД вручили ноту с предложением руководителю и консулу Генконсульства в Гродно покинуть Беларусь в течение 48 часов.

В МИД Беларуси предложили руководителю и консулу Генерального консульства Польши в Гродно покинуть страну. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 11 марта.

"В связи с чрезмерным, ассиметричным и деструктивным ответом Польши на правомочное и мотивированное решение Беларуси в отношении консула Генерального консульства Польши в Бресте Е.Тимофеюка, а также игнорированием соответствующих просьб белорусской стороны, на основании статей 23 и 55 Венской конвенции о консульских сношениях до польской стороны доведено решение о нецелесообразности присутствия на территории Беларуси руководителя и консула Генерального консульства Польши в Гродно. Польской стороне вручена нота с предложением указанным лицам покинуть территорию Республики Беларусь в течение 48 часов", - сказано в сообщении.

В министерстве добавили, что позиция "о неприемлемости героизации военных преступников и оправдания геноцида белорусского народа будет оставаться неизменной".

Напомним, 9 марта стало известно, что Беларусь высылает польского дипломата. Из страны вышлют польского консула в Бресте из-за его участия в неофициальном мероприятии, посвященном Дню памяти "проклятых солдат".

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