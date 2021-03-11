Американцы получат по $1400 помощи из-за пандемии

Новый пакет мер стимулирования экономики призван поддержать малый бизнес, безработных и семьи с детьми.

Президент США Джо Байден подписал новый пакет мер стимулирования экономики в условиях пандемии на $1,9 трлн. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома в четверг, 11 марта.

"Сегодня днем я подписываю американский план спасения - исторический закон, который перевернет страницу этой пандемии и даст толчок нашей экономике", - сказал Байден.

Пакет помощи в размере 1,9 трлн долларов пойдет на наращивание национальной программы вакцинации, безопасное открытие школ, поддержку малого бизнеса, еженедельную федеральную надбавку по безработице в 400 долларов и пособия на ребенка до $3,6 тысячи.

Кроме того, в плане спасения экономики Байдена предусмотрено, что семьи с двумя детьми и годовым доходом в районе 100 тысяч долларов смогут получить чек на сумму в районе $5,6 тысячи. Также американцы получат единовременную выплату в размере $1 4 тысячи.

В то же время представители Республиканской партии выступали за сокращение помощи с 1,9 трлн долларов до 600 млрд долларов, утверждая, что существенная часть денег пойдет на решение проблем, несвязанных с восстановлением экономики.

Напомним, что в США от масочного режима отказались уже 16 штатов. Индивидуальные средства защиты в некоторых штатах все же требуют. Например, маски следует носить в школах и университетах, а также сотрудникам ресторанов и парикмахерских.

Также сообщалось, что в США 2020 год стал самым смертоносным в истории. Коронавирус стал третьей причиной смерти в стране после сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet