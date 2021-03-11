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Американцы получат по $1400 помощи из-за пандемии

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Новый пакет мер стимулирования экономики призван поддержать малый бизнес, безработных и семьи с детьми.
Жители США получат по 1400 долларов из-за COVID-19
Жители США получат по 1400 долларов из-за COVID-19
Getty Images

Президент США Джо Байден подписал новый пакет мер стимулирования экономики в условиях пандемии на $1,9 трлн. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома в четверг, 11 марта.

"Сегодня днем я подписываю американский план спасения - исторический закон, который перевернет страницу этой пандемии и даст толчок нашей экономике", - сказал Байден.

Пакет помощи в размере 1,9 трлн долларов пойдет на наращивание национальной программы вакцинации, безопасное открытие школ, поддержку малого бизнеса, еженедельную федеральную надбавку по безработице в 400 долларов и пособия на ребенка до $3,6 тысячи.

Кроме того, в плане спасения экономики Байдена предусмотрено, что семьи с двумя детьми и годовым доходом в районе 100 тысяч долларов смогут получить чек на сумму в районе $5,6 тысячи. Также американцы получат единовременную выплату в размере $1 4 тысячи.

В то же время представители Республиканской партии выступали за сокращение помощи с 1,9 трлн долларов до 600 млрд долларов, утверждая, что существенная часть денег пойдет на решение проблем, несвязанных с восстановлением экономики.

Напомним, что в США от масочного режима отказались уже 16 штатов. Индивидуальные средства защиты в некоторых штатах все же требуют. Например, маски следует носить в школах и университетах, а также сотрудникам ресторанов и парикмахерских.

Также сообщалось, что в США 2020 год стал самым смертоносным в истории. Коронавирус стал третьей причиной смерти в стране после сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

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Теги: США, помощь, пандемия, Коронавирус, Финансовая помощь
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
BладимирИльич    11.03.2021, 23:03
Оценка:  -22
BладимирИльич
1400 баксов?Это примерно 39000 гривен.Гундосый клоун,а ты не желаешь нам выделить хотя бы по 1950 гривен каждому,т.е.в 20 раз меньше?
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