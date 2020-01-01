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В ЕС договорились о новых санкциях против России - СМИ

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В новом пакете санкций Евросоюза за нарушение прав человека значатся люди из Китая и России.
Послы ЕС договорились о новых санкциях против России
Послы ЕС договорились о новых санкциях против России
Getty Images

Послы Евросоюза согласовали новый пакет санкций за нарушение прав человека, в который включили представителей России и Китая. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в четверг, 11 марта.

"Послы ЕС в конце концов договорились о санкциях за нарушение прав человека, включая людей из Китая. Некоторые россияне тоже там, а также несколько других", - написал Йозвяк в Twitter.

Ранее СМИ узнали о новых санкциях США против России. На этот раз Вашингтон намерен наказать Россию за масштабную кибератаку, которую приписывают связанным с властями РФ хакерами.

Также Украина призывает США усилить санкции против СП-2. Аналогичные требования выдвигают к Белому дому и внутри США. В частности, один из сенаторов блокирует назначение главы ЦРУ до введения санкций.

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Теги: ЕС, Евросоюз, санкции, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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