Европарламент объявил ЕС "зоной свободы ЛГБТИК"

Резолюция ЕП принята в ответ на политики отдельных стран ЕС в сфере ЛГБТИК, в частности Польши и Венгрии.

Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию, которой объявили Евросоюз "зоной свободы ЛГБТИК". Об этом в четверг, 11 марта, сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

За соответствующую резолюцию, которая является скорее символической, проголосовали 492 депутата, 141 выступил против, 46 воздержались.

Как отмечается, резолюция принята в ответ на политику отдельных стран ЕС в сфере ЛГБТИК, в частности Польши и Венгрии.

Так, с марта 2019 года более 100 польских регионов, округов и муниципалитетов приняли постановления, провозгласив себя свободными от "идеологии" ЛГБТИК. Согласно этим постановлениям, местные органы власти "должны воздерживаться от поощрения терпимости к ЛГБТИК-людям и должны отказывать в финансовой помощи организациям, которые выступают за недискриминацию и равенство".

Депутаты Европарламента также подчеркнули, что эти "зоны" являются частью более широкого контекста, в котором ЛГБТИК-сообщество в Польше подвергается усиленной дискриминации и нападениям.

"ЛГБТИК-люди по всему ЕС должны пользоваться свободой жить и публично демонстрировать свою сексуальную ориентацию и гендерную идентичность, не опасаясь нетерпимости, дискриминации или преследования, а власть на всех уровнях в ЕС должна защищать и продвигать равенство и фундаментальные права всех, в том числе ЛГБТИК", - заявили депутаты Европарламента.

ЛГБТИК - акроним, который, кроме лесбиянок, геев, бисексуальных и трансгендерных людей, также включает интерсекс и людей, которые идентифицируют себя как квир.

Ранее сообщалось, что Instagram начал блокировать контент, в котором упоминается лечение гомосексуализма.

На Тайване разрешили однополые браки

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet