AstraZeneca заверила в безопасности вакцины на фоне отказов от нее в ЕС

Препаратом привиты уже около пяти миллионов европейцев, тромбы зафиксировали в 30 случаях.

AstraZeneca заверила в безопасности вакцины после отказов от препарата в ЕС

Вакцина от коронавируса AstraZeneca эффективна и хорошо переносится пациентами различного возраста. Об этом в четверг, 11 марта, заявил представитель компании телеканалу CNBC после того, как несколько европейских стран отказались от препарата.

"Безопасность пациентов является наивысшим приоритетом для AstraZeneca. Безопасность вакцины широко изучалась в ходе третьей фазы клинических испытаний", - сказал представитель.

Напомним, до этого регулятор ЕС рекомендовал странам использовать вакцину AstraZeneca.

Напомним, что ранее Дания приостановила применение вакцины AstraZeneca. В Дании не установили, есть ли взаимосвязь между тромбами и вакцинацией, но решили отреагировать на малейшие признаки возможного риска.

Затем Норвегия приостановила использование вакцины AstraZeneca. Тромбы образуются после вакцинации у преимущественно пожилых людей, у которых также часто есть другое основное заболевание, утверждают в Норвегии.

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