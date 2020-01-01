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Назван обладатель гран-при фотоконкурса News Photo Awards

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Обладателем Гран-При конкурса стал фотожурналист испанского информационного агентства EFE Agency Брайс Лоренцо.
Обладателем Гран-При конкурса стал фотожурналист испанского информационного агентства EFE Agency Брайс Лоренцо с его работой "День Рождения"
Обладателем Гран-При конкурса стал фотожурналист испанского информационного агентства EFE Agency Брайс Лоренцо с его работой "День Рождения"
Брайс Лоренцо Куто /агентство EFE

Названы имена победителей международного фотоконкурса для профессиональных фотожурналистов News Photo Awards. Overcoming COVID. Обладателем Гран-при конкурса стал фотожурналист испанского информационного агентства EFE Agency Брайс Лоренцо Куто (Brais Lorenzo Couto) и его работа День рождения. Об этом в четверг, 11 марта, сообщает ТАСС

"Фотожурналисты наряду с врачами одними из первых оказались на передовой борьбы с пандемией. И именно их глазами люди по всему миру наблюдали за тем, как шла и продолжает идти эта борьба на улицах опустевших городов, в красных зонах больниц, в лабо-раториях, где производят вакцины", - заявил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.
 
В категории "Лучшая фотография" победу одержал фотожурналист МИА "Россия сегодня" (Sputnik) (Россия) Илья Питалев с фотографией Причастие.
 
В категории "Лучшая серия фотографий" победителем стал репортер британского агентства новостей и медиаконтента South West News Service (SWNS) Адам Грэй. Жюри признало лучшей серию сделанных им снимков под названием "В эпицентре ковида".

Обладатель Гран-при конкурса получил 10 тысяч долларов, призеры в категориях "Лучшая фотография" и "Лучшая серия фотографий" - по 3 тысячи долларов.

На церемонии также были названы обладатели специального приза "Особое мнение":

- фотокорреспондент Диего Ибарра Санчез за работу "Финикийский коллапс: COVID и кризис в Ливане";

 
- фотокорреспондент Джош Эдельсон за снимок "Оставайтесь в кругах";
 
- фотожурналист из китайского информационное агентство "Синьхуа" Тао Лянг и его работа "Поцелуй".
 
Напомним, жюри мировой премии World Nature Photography Awards отобрало лучшие фотографии дикой природы.

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Теги: фото, фотография, конкурс, пандемия, награда, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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