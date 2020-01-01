Шведская кронпринцесса и ее супруг заразились COVID-19

Торжества в честь именин принцессы Виктории, которые планировалось провести в ограниченной форме в пятницу, отменены.

Шведская принцесса и ее супруг заразились коронавирусом instagram.com/kungahuse

Шведская наследная принцесса Виктория и ее супруг принц Даниэль заразились коронавирусом. Об этом в четверг, 11 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу королевского двора.

Кронпринцесса и ее муж были помещены на карантин 10 марта после того, как у Виктории появились симптомы простуды. Результаты тестов на коронавирус дали положительный результат.

Отмечается, что пара переносит коронавирус легко. Также вместе с кронпринцессой и принцем на карантине находятся их дети - принцесса Эстель и принц Оскар.

За состоянием здоровья семьи следит врач.

Празднование именин наследной принцессы, которое планировалось провести в ограниченной форме 12 марта, отменено, сообщается в пресс-релизе.

Король и королева Швеции сделали прививки от коронавируса.

От COVID в мире умерли более 2,6 млн человек. Общее число заболевших, по последним данным, превышает 118,6 млн. В первой тройке стран по количеству заболевших - США, Индия и Бразилия.

Ранее сообщалось, что глава Нацбанка заразился коронавирусом. Кирилл Шевченко находится на самоизоляции. Чувствует он себя нормально.

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