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Греция намерена открыть страну для туристов в середине мая

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Путешественникам из Украины и стран Евросоюза разрешат посетить Грецию после прохождения вакцинации от коронавируса или с результатами теста на COVID-19, сделанного не позднее 72 часов до вылета.
Греция готова принимать туристов уже в мае
Греция готова принимать туристов уже в мае
Unsplash

Греческие власти планируют начать прием туристов уже с 14 мая, заявил министр туризма страны Харис Теохарис на пресс-конференции в рамках международной туристической выставки ITB 2021. Об этом пишет издание Protothema

Несмотря на рост числа случаев Covid-19, "Греция готова с полным протоколом на лето 2021 года", - сказал министр туризма Гарри Теохарис

По его словам, республика особо будет рада вакцинированным путешественникам или тем, у кого выработались антитела после болезни. 

Кроме того, "туристы будут проходить выборочную проверку", - сказал Теохарис.

Теохарис также объявил о приоритетной вакцинации работников туристической отрасли.

На данный момент один миллион из 11 миллионов греческого населения получили прививку, в том числе 400 000 человек, окончивших курс вакцинации, получив вторую дозу.

Греческое правительство, которое поддержало идею европейского паспорта вакцины, прогнозирует постепенное открытие своих границ в апреле для путешественников из других стран ЕС и в такие страны, как Израиль, которые имеют хорошо развитые программы вакцинации, сказал министр туризма. 

Напомним, власти Турции отменили бумажную анкету для въезжающих в страну. С 15 марта все пассажиры за 72 часа до прибытия в республику должны будут заполнить электронный опросник.

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Теги: туризм, Греция, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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