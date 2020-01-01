В США загорелся завод Tesla

Возгорание произошло в части завода, где строительство. В настоящее время на завод вызваны пожарные.

В американском городе Фримонт, штат Калифорния, на территории завода производителя электромобилей Tesla произошел пожар. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщает Reuters.

По данным агенства, возгорание началось в строящемся здании, на место происшествия прибыли несколько пожарных машин.

В настоящее время на завод вызваны пожарные. Местный телеканала утверждает, что сотрудники Tesla пытаются потушить огонь с помощью песка. О пострадавших не сообщается.

Возгорание случилось в строящемся здании. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что в небо над одним из ангаров поднимается белый дым.

Другие подробности случившегося не приводятся. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Накануне сообщалось, что стоимость Tesla рухнула на треть за месяц. В конце января стоимость компании достигла рекордных $850 млрд, но с тех пор она уменьшилась на $277 млрд.

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