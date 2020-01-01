Авиакомпания Air Serbia первой протестирует COVID-паспорт

Первый этап тестирования программы будет включать рейсы Air Serbia Белград-Цюрих, и его реализация займет несколько недель.

Сербия станет одной из первых в Европе, которая присоединятся к глобальной инициативе facebook.com airserbia

Сербская национальная авиакомпания Air Serbia в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) начнет тестирование IATA Travel Pass - нового мобильного приложения для путешествий в условиях пандемии. Об этом в четверг, 11 марта, сообщает Euractiv.

Власти Сербии заявили, что государство станет одним из первых в Европе, которые присоединятся к глобальной инициативе, направленной на открытие свободных от карантина границ, обеспечение безопасных путешествий и восстановление индустрии туризма и авиаперевозок.

Указано, что первый этап тестирования программы будет включать рейсы AirSerbia Белград-Цюрих, и его реализация займет несколько недель.

Приложение IATA Travel Pass позволит путешественникам хранить и управлять данными, связанными с результатами тестов на COVID-19, в своих смартфонах, а также делиться своим подтвержденным статусом с авиакомпанией до прибытия в аэропорт.

Приложение также будет предлагать обновленную информацию о санитарных правилах COVID-19, и путешественники смогут проверить, соответствуют ли они последним требованиям въезда, установленным их страной назначения.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия собирается представить проект паспорта вакцинации. Его презентуют 17 марта. Решение о возможном практическом применении паспортов вакцинации, в том числе на международном уровне, будет приниматься позднее.

Также мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о паспортах COVID-вакцинации. Цифровая система, разработанная Минцифрою и Минздравом, поможет в будущем всем вакцинированным получить подтверждение прививки от COVID-19 в случае, если в мире будут введены так называемые паспорта вакцинации.

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