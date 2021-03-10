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В Афганистане школьницам запретили петь для мужчин

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Новое правило распространяется на частные и государственные школы во всех провинциях страны.
В Афганистане школьницам старше 12 лет запретили выступать с песнями в присутствии мужчин
В Афганистане школьницам старше 12 лет запретили выступать с песнями в присутствии мужчин
twitter.com/TOLOnews

Министерство образования Афганистана запретило петь на публичных мероприятиях школьницам старше 12 лет. Об этом в четверг, 11 марта, сообщает Deutsche Welle.

Согласно постановлению ведомства, такие выступления отныне запрещены во всех государственных и частных школах во всех провинциях страны. Ответственность за соблюдение запрета - на директорах школ. Исключение делается лишь для случаев, где школьницы поют перед аудиторией, состоящей из одних лишь женщин.

Решение правительства опубликовано кабульской телекомпанией Ariana News в Twitter.

Пресс-секретарь министерства образования подтвердила подлинность письма, добавив, что решение распространяется на все провинции страны. В видеообращении, распространенном СМИ, пресс-секретарь Наджиба Ариан заявила, что решение было принято после предложений учеников и родителей.

Уточняется, что теперь мужчины не смогут преподавать уроки пения для школьниц старше 12 лет. 

В свою очеред журналистка Ручи Кумар считает, что таким образом власти страны подражают ценностям радикального движения "Талибан", которое ранее Совбез ООН признал террористической организацией.

В свою очередь в независимой комиссии по правам человека в Афганистане заявляют, что образование должно быть одинаково доступным для всех детей, независимо от возраста или пола.

Напомним, в городе Джелалабад на востоке Афганистана были убиты три сотрудницы местной телерадиокомпании Enikass TV. Неизвестный открыл по женщинам огонь, когда они направлялись с работы домой.

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Теги: Афганистан, женщины, песни, запрет, девочка
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Источник: korrespondent.net

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