Дикий индюк разгромил кабинет стоматолога
В американском штате Калифорния в городе Фер-Окс дикий индюк выбил окно и вломился в стоматологический кабинет, расположенный на первом этаже. Там птица устроила беспорядок, в результате чего рабочее место врача-стоматолога оказалось трудно узнать. Об этом сообщает Fox News.
В это время в здании находилась офис-менеджер Донна Макдоналд. Она приняла звук разбившегося стекла за землетрясение. Увидев индюка, она спряталась и позвонила в службу контроля над животными. Сотрудники службы в конце концов с индюком справились.
Как уточнил эксперт, причиной агрессии индюка, по всей видимости, стало отражение птицы в стекле.
"Индюк увидел собственное отражение и принял себя самого за соперника, с которым придется конкурировать в брачный сезон", - пояснили эксперты.
Напомним, на Филлипинах полицейский погиб после того, как на него набросился боевой петух во время облавы на организаторов нелегальных петушиных боев. Птица атаковала полицейского и лезвием, прикрепленным к его лапе, перерезала бедренную артерию.
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