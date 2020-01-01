В США бездомный проник на авиабазу с президентским самолетом

Мужчина провел там пять часов. В ходе допроса он признался спецслужбам, что хотел "увидеть самолеты".

В США бездомный провел пять часов на авиабазе с президентским самолетом The White House

В США бездомный мужчина проник на авиабазу Эндрюс с президентским самолетом Air Force One и провел там пять часов. Об этом со ссылкой на заявление американского Военно-воздушного министерства сообщает Business Insider в пятницу, 12 марта.

Инцидент произошел еще 4 февраля. Мужчина в ярко-розовой кепке с двумя помпонами, похожими на мышиные уши, проник на борт самолета Boeing C-40 Clipper, который также был расположен на базе, но не приближался к Air Force One.

Как выяснили в ВВС США, причиной инцидента стал человеческий фактор. Охранник базы пропустил нарушителя на территорию без проверки документов, так как был отвлечен "личными проблемами".

Бездомный смог попасть в зону стоянки воздушных судов из-за неисправности автоматических ворот на КПП, а персонал не обратил на него внимания.

Мужчина жил в своей машине, имел обширную историю арестов, но не имел намерения причинить вред. В ходе допроса он объяснил свои действия желанием "увидеть самолеты".

Напомним, что ранее президент США Джо Байден на церемонии забыл имя министра обороны. Во время выступления в Белом доме президент США не смог вспомнить имя министра обороны и назвал его "тем парнем".

Также сообщалось, что овчарка Байденов укусила секретного агента. Инцидент был довольно серьезным, так как после него оба питомца президентской четы были отосланы из Белого дома.

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