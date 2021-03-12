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В РФ суточный прирост COVID-19 ниже, чем в Украине

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В России за сутки выявили менее 10 тысяч заболевших коронавирусом, а в Украине - почти 13 тысяч.
В РФ заболеваемость стабилизировалась на уровне около 10 тысяч случаев в сутки
В РФ заболеваемость стабилизировалась на уровне около 10 тысяч случаев в сутки

В России за сутки обнаружили 9 794 случаев коронавируса, свидетельствуют данные оперштаба в пятницу, 12 марта.

Всего с начала пандемии в РФ зафиксировано 4 370 617 случаев заболевания.

Число вылечившихся возросло за сутки на 13 496, до 3 973 029. 

Число летальных исходов за сутки возросло на 486. Всего от инфекции умерли 91 220 пациентов.

Отметим, что в Украине за минувшие сутки выявили почти 13 тысяч случаев коронавируса - это максимум с начала года.

 

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Теги: Россия, заболевание, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ЗaeлoПлacтинку    12.03.2021, 11:50
Оценка:  -23
ЗaeлoПлacтинку
В России прививаются Спутником V, а на Украине прививаются мочей. Запад освобождает территорию Украины от населения. А подопытные кролики с Украины не догадываются, что они кролики. Поверили ЗЕ на слово, что украинцы не кролики. Украинские медики оказались от прививки мочей. Вот и весь ответ.
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