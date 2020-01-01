В Колумбии самолет совершил экстренную посадку после потери части мотора

При взлете самолет задел двигателем один из маяков, поврежденная деталь упала неподалеку от аэропорта.

В Колумбии грузовой самолет Airbus A300 компании Transcarga при взлете потерял часть двигателя, после чего совершил экстренную посадку. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщает Управление гражданской авиации в Twitter.

Инцидент произошел в четверг в аэропорту возле столицы Колумбии Боготы.

По предварительным данным, при взлете воздушное средство задело левым двигателем один из маяков аэропорта. Оторвавшаяся часть упала в близлежащем районе Боготы.

Пострадавших в результате инцидента нет. По факту происшествия начато расследование.

Напомним, в феврале в США самолет "уронил" детали двигателя на город. Крупная часть двигателя упала на заднем дворе одного из домов.

В тот же день в Нидерландах обломки загоревшегося в небе самолета травмировали человека на земле.

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