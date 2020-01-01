С начала суток почти две тысячи человек в мире умерли от COVID

Общее число зафиксированных смертей с начала пандемии превышает 2,6 млн, заразились 119 млн человек.

От коронавируса в мире умерло более 2,6 млн человек

По состоянию на утро пятницы, 12 марта, в мире зафиксировали 119 169 774 случаев заражения коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

При этом число летальных случаев достигло 2 642 994, выздоровели 94 767 814 человек.

С начала новых суток зафиксированы 68 077 новых случаев, скончались 1854 человека.

Лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (29 925 902), Индия (11 308 846) и Бразилия (11 284 269).

Ранее сообщалось, что шведская кронпринцесса и ее супруг заразились COVID-19. Торжества в честь ее именин отменены.

Также сообщалось, что в Камбодже спустя год пандемии зафиксировали первую смерть от COVID. В стране с 16 миллионами населения зафиксировано всего 1163 случая заражения коронавируса.

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