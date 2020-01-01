У берегов Африки напали на судно с украинцами на борту

На танкер Davide B напали девять вооруженных пиратов, захватив в плен 15 из 21 членов экипажа.

У берегов Африки пираты взяли в плен членов экипажа танкера Davide B, на котором также находились украинские моряки, сообщает Splash.

Нападение произошло у берегов Бенина в Гвинейском заливе.

По данным консалтинговой компании по безопасности на море Dryad Global, на танкер, принадлежащий голландской компании De Poli Shipmanagement, поднялись девять вооруженных людей.

Как сообщается, в экипаже судна из 21 человек кроме украинцев есть граждане Румынии и Филиппин. 15 человек были захвачены пиратами, шесть моряков остаются на судне. Граждан какой страны пираты взяли в плен, неизвестно.

Также на борт прибыли сотрудники службы безопасности.

По данным FleetMon, танкер перевозил химические вещества и совершал коммерческое плавание из Риги, Литвия, в Лагос, Нигерия. Судно находится под флагом Мальты.

Напомним, 30 января освободили из плена шестерых украинских моряков, членов экипажа судна Stevia.

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