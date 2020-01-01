После Brexit в Британии резко упал экспорт в ЕС
В первый месяц новых торговых отношений между Британией и ЕС экспорт и импорт резко упали, сообщает Reuters.
Так, экспорт товаров в ЕС, за исключением немонетарного золота и других драгоценных металлов, в январе упал на 40,7%. А импорт сократился на 28,8%, сообщило британское Управление национальной статистики.
Однако в управлении предупредили, что оценку Brexit на торговые осложнения сильно осложняет пандемия коронавируса, которая также сказывается на объемах торговли.
Напомним, Великобритания и ЕС завершили переходный период после Brexit. Соединенное Королевство начало свой первый год уже будучи вне Евросоюза.
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