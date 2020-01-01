ВОЗ: От COVID-вакцин никто не умер

В мире вакцинировали более 268 миллионов человек и пока не зарегистрировано ни одного летального случая от препаратов против коронавируса. Об этом в пятницу, 12 марта, заявили во Всемирной организации здравоохранения, пишет ТАСС .

"До сегодняшнего дня не было выявлено ни одного случая смерти, вызванного вакцинами от COVID-19", - заявил представитель организации Тарик Яшаревич.

По его словам, "ВОЗ в курсе того, что в качестве меры предосторожности несколько стран в Европейском союзе приостановили использование конкретной партии вакцины AstraZeneca, распределяемой в ЕС, на основе сообщений о редких нарушениях свертываемости крови у людей, которые получили вакцину из этой конкретной партии". Яшаревич, добавил, что "это решение было принято в качестве меры предосторожности до того момента, пока не завершится полное расследование".

Он напомнил выводы Европейского агентства лекарственных средств, которое накануне заявило, что "польза от вакцины продолжает перевешивать риски и вакцина может продолжать применяться во время проведения расследования тромбоэмболических событий".

Представитель ВОЗ подчеркнул, что "вакцинация от COVID-19 не снизит смертность от других причин". "Смерти от других причин продолжатся, в том числе после вакцинации, но не имея к ней отношения", - заключил Яшаревич.

Напомним, накануне Дания приостановила применение вакцины AstraZeneca. Власти страны не установили, есть ли взаимосвязь между тромбами и вакцинацией, но решили отреагировать на малейшие признаки возможного риска.

Примеру Дании последовали и другие страны: Норвегия, Италия, Румыния, Болгария, Таиланд.

Также AstraZeneca заверила в безопасности вакцины на фоне отказов от нее в ЕС. Препаратом привиты уже около пяти миллионов европейцев, тромбы зафиксировали в 30 случаях.