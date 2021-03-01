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В Японии началось производство вакцины AstraZeneca

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Власти Японии уже договорились о покупке 120 млн доз вакцины, достаточных для иммунизации 60 млн человек.
Японцев будут массово прививать вакциной AstraZeneca
Японцев будут массово прививать вакциной AstraZeneca

В Японии фармацевтическая компания Daiichi Sankyo объявила о начале производства вакцины AstraZeneca против коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Kyodo News в пятницу, 12 марта.

Указано, что компания будет производить вакцину в Японии, включительно с наполнением флаконов и упаковкой, используя объемный раствор, предоставленный шведско-британской компанией AstraZeneca.

Власти Японии уже договорились о покупке 120 млн доз вакцины, достаточных для иммунизации 60 млн человек.

Из этого количества доз, 30 млн будут произведены компаниями Daiichi Sankyo и KM Biologics Co, в то время как компания JCR Pharma изготовит другие 90 млн доз.

Накануне несколько стран в Европе приостановили применение вакцины AstraZeneca. Органы здравоохранения проверяют взаимосвязь вакцинации этим препаратом и взникновением тромбов.

В свою очередь Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что "польза от вакцины продолжает перевешивать риски и вакцина может продолжать применяться во время проведения расследования тромбоэмболических событий".

Также AstraZeneca заверила в безопасности вакцины на фоне отказов от нее в ЕС. Препаратом привиты уже около 5 млн европейцев, а тромбы зафиксировали лишь в 30 случаях.

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Теги: Япония, вакцина, вакцинация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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