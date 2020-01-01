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Бразильский подросток умер в холодильнике бабушки

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Мальчика в одном нижнем белье обнаружил его двоюродный брат. Причину трагической смерти выясняет полиция.
Парень проник в дом бабушки и умер в ее холодильнике
Парень проник в дом бабушки и умер в ее холодильнике
dainikbhashkar.com

В бразильском городе Кампу-Гранди 15-летнего Хосе Эдуардо Роса нашли мертвым в холодильнике бабушки. Об этом 11 марта сообщил таблоид The Sun.

Отмечается, что тело подростка 11 января обнаружил 20-летний двоюродный брат, который отправился на поиски Хосе после того, как тот не вышел на работу.

"Уже чувствовался неприятный запах. Я открыл холодильник и обнаружил его сидящим в одних трусах", – рассказал юноша СМИ.

Причина смерти мальчика до сих пор не установлена, однако правоохранители исключили возможность убийства, самоубийста или ограбления.

Они считают, что Хосе проник в дом своей бабушки и решил "охладиться", а смерть подростка наступила из-за внезапного ухудшения здоровья в результате приема анаболических стероидов или удушья.

В саду недалеко от холодильника нашли несколько стульев, расставленных по кругу. Полиция проверяет, мог ли Роса перед смертью находиться в компании знакомых.

Ранее сообщалось, что в Казахстане врачи положили в холодильник морга новорожденного ребенка, который подавал признаки жизни. 

Японка десять лет хранила тело матери в морозилке

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Теги: смерть, Бразилия, подросток, умер, холодильник
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Источник: korrespondent.net

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