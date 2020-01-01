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Во Франции полиция задержала школьника, который грозился зарезать учителя

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Подросток сам позвонил в полицию и рассказал о своих намерениях. Правоохранители считают, что причиной стали разногласия по учебному вопросу.
Полиция задержала вооруженного ножом подростка
Полиция задержала вооруженного ножом подростка
Политека

В одном из лицеев французского города Мец полиция задержала вооруженного ножом школьника, который угрожал убить учителя. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщил телеканал BFM.

Отмечается, что инцидент произошел в 10:20 по местному времени в школе имени Филиппа де Виньоля.

Подросток сам позвонил по горячей линии и сообщил, что намерен убить учителя. В настоящее время он находится под стражей.

По данным телеканала, правоохранительные органы исключают террористический и религиозный мотивы совершения правонарушения. Как указывает телеканал, речь скорее всего идет о разногласиях по учебному вопросу.

Напомним, что ранее во Франции задержали школьницу за угрозу "снять шкуру" с учительницы. Ученица резко отреагировала на замечание учительницы, спросившей, почему девочка в очередной раз пришла на занятие без письменных принадлежностей.

Как сообщалось, в январе ученик французской школы угрожал изначиловать и убить учителей. Следствие не считает, что угрозы имели террористическую подоплеку.

А 16 октября чеченец обезглавил учителя истории и географии во французском городе Конфлан-Сент-Онорин. 

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Теги: Франция, школа, учитель, школьник, нож
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Источник: korrespondent.net

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