ДТП с украинцами в Польше: 18 пострадавших все еще в больнице

Со вчерашнего дня из больниц выписаны трех украинцев. Двое пострадавших все еще находятся в очень тяжелом состоянии.

В больницах Польши остаются 18 украинцев после ДТП с автобусом RMF24

В больницах Польши по состоянию на 12 марта остаются 18 украинцев, пострадавших ранее в ДТП с автобусом, двое из них - в очень тяжелом состоянии. Об этом заявил генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк, сообщает Укринформ в пятницу, 12 марта.

"Со вчерашнего дня из больниц выписали еще трех человек. Поэтому в больницах воеводства находятся еще 18 граждан Украины, пострадавших в автокатастрофе. Состояние двух из них остается очень тяжелым", - сказал Павлюк.

Еще шестерых пострадавших планируют выписать 15 марта. Решается вопрос их транспортировки в Украину каретами скорой помощи, так как часть пациентов все еще не в "оптимальном" физическом состоянии.

Кроме того, уже сегодня тела пятерых погибших отправят двумя катафалками в Украину.

"Оформление всех необходимых документов на вывоз тел завершается, и уже сегодня их повезут в Украину", - добавил Павлюк.

Сначала тела погибших доставят в морг в Хмельницком, а затем повезут к местам захоронения в различные регионы Украины.

Напомним, 6 марта в Польше автобус с 57 пассажирами, выполнявший рейс Познань-Херсон, попал в ДТП. В результате аварии погибло пять человек, 35 украинцев были госпитализированы в местные больницы.

Позже стало известно, что водителю предъявили обвинения. По предварительным данным, наиболее вероятной причиной аварии был неудачный маневр водителя, который решил свернуть к месту стоянки и отдыха.

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