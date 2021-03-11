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В США испытывают новый истребитель F-15EX

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Дальность полета и грузоподъемность модификации делают его одним из лучших вариантов тактического реактивного самолета.

В США первый истребитель F-15EX направлен на базу ВВС Эглин во Флориде для начала испытаний. Об этом сообщает The Drive.

"Благодаря большому объему вооружения, цифровой магистрали и открытой архитектуре F-15EX станет ключевым элементом нашего парка тактических истребителей и дополнит активы самолетов 5-го поколения",  сообщил руководитель программы полковник Син Дори.

Созданный на основе F-15QA Advanced Eagle, который компания Boeing разработала для Катара, F-15EX является наиболее продвинутой версией самолета, производимого в настоящее время.

Дальность полета и грузоподъемность F-15EX делают его одним из лучших вариантов тактического реактивного самолета для перемещения гиперзвуковых ракет, особенно на большие расстояния.

Ранее сообщалось, что командущий ВВС Украины Сергей Дроздов заявил о намерении взять на вооружение американские истребители F-15 и F-35.

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Теги: армия и вооружение, США, самолет, видео, истребитель, испытание оружия
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Источник: korrespondent.net

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