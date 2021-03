В США испытывают новый истребитель F-15EX

В США первый истребитель F-15EX направлен на базу ВВС Эглин во Флориде для начала испытаний. Об этом сообщает The Drive.

"Благодаря большому объему вооружения, цифровой магистрали и открытой архитектуре F-15EX станет ключевым элементом нашего парка тактических истребителей и дополнит активы самолетов 5-го поколения", сообщил руководитель программы полковник Син Дори.

Созданный на основе F-15QA Advanced Eagle, который компания Boeing разработала для Катара, F-15EX является наиболее продвинутой версией самолета, производимого в настоящее время.

Дальность полета и грузоподъемность F-15EX делают его одним из лучших вариантов тактического реактивного самолета для перемещения гиперзвуковых ракет, особенно на большие расстояния.

Farewell to the first #F15EX for the @USAirForce! This fighter is ready for its new home with @TeamEglin. pic.twitter.com/cqOLt02hJX