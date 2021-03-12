Евросоюз продлил санкции против России
Персональные санкции против россиян из-за конфликта с Украиной продлены на шесть месяцев.
Европейский союз продлил на полгода санкции против России за подрыв территориальной целостности Украины. Об этом сообщается на сайте ЕС в пятницу, 12 марта.
Санкции продлены до 15 сентября этого года, в действующий список не вносилось каких-либо изменений. Сейчас в санкционном списке находятся 177 лиц и 48 организаций.
Санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС. Они действуют с 2014 года.
Ранее СМИ узнали о новых санкциях США против России. На этот раз Вашингтон намерен наказать Россию за масштабную кибератаку, которую приписывают связанным с властями РФ хакерами.
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