Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Евросоюз продлил санкции против России

Комментариев: 1
Персональные санкции против россиян из-за конфликта с Украиной продлены на шесть месяцев.
Санкции будут действовать до середины сентября
Санкции будут действовать до середины сентября
Getty Images

Европейский союз продлил на полгода санкции против России за подрыв территориальной целостности Украины. Об этом сообщается на сайте ЕС в пятницу, 12 марта.

Санкции продлены до 15 сентября этого года, в действующий список не вносилось каких-либо изменений. Сейчас в санкционном списке находятся 177 лиц и 48 организаций.

Санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС. Они действуют с 2014 года.

Ранее СМИ узнали о новых санкциях США против России. На этот раз Вашингтон намерен наказать Россию за масштабную кибератаку, которую приписывают связанным с властями РФ хакерами.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Украина, ЕС, санкции, санкции против России
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
БРОКЕР_666    12.03.2021, 16:41
Оценка:  0
БРОКЕР_666
давить и давить этих клопов без жалости?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь