Евросоюз продлил санкции против России

Персональные санкции против россиян из-за конфликта с Украиной продлены на шесть месяцев.

Санкции будут действовать до середины сентября Getty Images

Европейский союз продлил на полгода санкции против России за подрыв территориальной целостности Украины. Об этом сообщается на сайте ЕС в пятницу, 12 марта.

Санкции продлены до 15 сентября этого года, в действующий список не вносилось каких-либо изменений. Сейчас в санкционном списке находятся 177 лиц и 48 организаций.

Санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС. Они действуют с 2014 года.

Ранее СМИ узнали о новых санкциях США против России. На этот раз Вашингтон намерен наказать Россию за масштабную кибератаку, которую приписывают связанным с властями РФ хакерами.

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