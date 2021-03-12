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ВЭФ убрал княгиню Ольгу из списка изменивших историю женщин

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Команда форума убрала с сайта статью о княгине Ольге из-за "противоречивых исторических данных". Ранее святую назвали основательницей России. Украинцы не согласились.
Памятник княгине Ольге в Киеве
Памятник княгине Ольге в Киеве
ru.wikipedia.org

Всемирный экономический форум (ВЭФ) убрал из своего списка женщин, изменивших историю, княгиню Ольгу. Статья была опубликована на сайте ВЭФ к Международному женскому дню. В пятницу, 12 марта, упоминание о княгине Ольге исчезло.

"Исправление: в предыдущей версии этой статьи упоминалась святая Ольга. Мы удалили это упоминание ввиду противоречивых исторических данных", - отмечается на сайте.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко обратился к ВЭФ с просьбой исправить ошибку в описании одной из самых известных женщин в истории Украины.

Политик заявил, что ВЭФ несправедливо назвал княгиню Ольгу "основательницей современной России. А ее мужа, князя Игоря, решили окрестить Иваном".

"Прародительницей современной России она быть не могла, поскольку "Московское Княжество было основано лишь спустя более 300 лет после ее смерти", - написал Порошенко в Facebook.

До этого мы сообщали, что Википедия изменила написание Киева. Написание Kyiv стало популярнее в авторитетных источниках, чем "Kiev", отметил глава МИД Дмитрий Кулеба.
 

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Теги: Украина, история, Всемирный экономический форум, Порошенко, история Украины, статья, Петр Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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БРОКЕР_666    12.03.2021, 16:40
Оценка:  +1
БРОКЕР_666
московию основала татарка бибигуль
Путин-Xyйло    12.03.2021, 16:22
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
Участники Всемирного экономического форума походу учились по совейским или Хубловским учебникам
Колишній-східняк    12.03.2021, 15:57
Оценка:  +7
Колишній-східняк
Неужто рашисты не могут определиться со своей свяитой основательницей угро-татарского происхождения?
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