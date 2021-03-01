В Японии выявили новую мутацию коронавируса

Новый штамм обнаружили у 60-летнего мужчины, прибывшего с Филиппин. У него была бессимптомная форма заболевания.

В Японии медики обнаружили новый штамм коронавируса у мужчины, прибывшего в страну из Филиппин. Об этом сообщает Kyodo News в пятницу, 12 марта.

Как информирует Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии, 60-летний мужчина прибыл с Филиппин в международный аэропорт Нарита, вблизи Токио, 25 февраля. Заболевание протекало у него бессимптомно.

Положительный тест на COVID-19 он сдал во время прохождения карантина в самом аэропорту.

Это первый случай заболевания коронавирусом в стране с таким штаммом, который отличается от штаммов из Британии, Бразилии и Южноафриканской Республики.

Ранее ученые выяснили, насколько британский штамм COVID-19 опаснее других. Вариант коронавируса B.1.1.7 на 64% смертоноснее, чем остальные мутации инфекции, указывают специалисты.

Также сообщалось, что в Украине обнаружили британский штамм COVID. Оба выявленные случаи были зафиксированы в Ивано-Франковске. Данные об этом были переданы в ВОЗ.

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