Президент Армении госпитализирован
Гаспарян попал в больницу из-за осложнений после перенесенного коронавируса, которым он переболел два месяца назад.
Армянская газета Грапарак сообщила в пятницу, 12 марта, о госпитализации президента страны Армена Саркисяна.
"У президента возникли проблемы с сердцем. Он госпитализирован в медцентр "Астхик", проводится операция по стентированию", - пишет издание.
Как заявили в пресс-службе президента Интерфаксу, у Саркисяна возникли осложнения в связи с перенесенным коронавирусом.
"В связи с перенесенным коронавирусом у президента Армении возникли осложнения. В настоящее время он проходит обследование в медцентре Астхик", - отметили в пресс-службе.
Напомним, Саркисян заразился коронавирусом во время визита в Лондон в начале года.
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