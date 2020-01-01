Президент Армении госпитализирован

Гаспарян попал в больницу из-за осложнений после перенесенного коронавируса, которым он переболел два месяца назад.

У Гаспаряна осложнения после коронавируса

Армянская газета Грапарак сообщила в пятницу, 12 марта, о госпитализации президента страны Армена Саркисяна.

"У президента возникли проблемы с сердцем. Он госпитализирован в медцентр "Астхик", проводится операция по стентированию", - пишет издание.

Как заявили в пресс-службе президента Интерфаксу, у Саркисяна возникли осложнения в связи с перенесенным коронавирусом.

"В связи с перенесенным коронавирусом у президента Армении возникли осложнения. В настоящее время он проходит обследование в медцентре Астхик", - отметили в пресс-службе.

Напомним, Саркисян заразился коронавирусом во время визита в Лондон в начале года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet