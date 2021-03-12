В Венгрии второй день подряд – рекорд по числу новых COVID-заражений

В Венгрии растет количество заразившихся коронавирусной инфекцией. За сутки вирус унес жизни 130 человек.

В Венгрии привили уже 1,23 млн человек

В Венгрии вторые сутки подряд фиксируется рекордное количество новых заболевших коронавирусом. Больше всего инфицирований в столице страны, сообщает Европейская правда.

Так, за последние 24 часа было зарегистрировано 9 011 новых COVID-случаев. Днем ранее это число составило 8 312.

Больше всего заболевших в Будапеште (1 898 человек), а также в округах Пешт (1 764) и Фейер (521).

От вируса за минувшие сутки скончалось 130 венгров. Издание отмечает, что это преимущественно люди в возрасте, имеющие сопутствующие заболевания.

Выросло количество COVID-пациентов в больницах страны – до 8 718 человек.

Отметим, что на сегодня в Венгрии провакцинировано уже 1,23 млн человек.

Ранее сообщалось, что в Венгрии была приостановлена вакцинация препаратом AstraZeneca. Это произошло из-за масштабных технических сбоев.

Добавим, что вакцину получили президент страны Янош Адер и премьер Виктор Орбан. Они привились препаратом китайской компании Sinopharm.

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