В ЕС раскрыли статистику смертей в "коронавирусный" год

За 10 месяцев 2020 года умерло на 580 тысяч человек больше, чем за аналогичные периоды прошлых лет. При чем резкие увеличения смертности в Евросоюзе совпадали с волнами коронавируса.

Статистика Евросоюза показала избыточную смертность в прошлом, "коронавирусном", году по сравнению с предыдущими годами. Так, с марта по декабрь 2020 года в странах ЕС зафиксировано на 580 000 смертей больше, чем за тот же период в 2016-2019 годах. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Евростатом в пятницу, 12 марта.

Отмечается, что прошлой весной количество смертей в странах ЕС начало быстро расти из-за COVID-19. В некоторых районах Европы смертность была очень высокой по сравнению со средней смертностью предыдущих лет.

"Всего в марте - декабре 2020 году в ЕС произошло на 580 000 смертей больше по сравнению с тем же периодом 2016-2019 годов", - отмечают в Евростате.

Во время раннего роста уровня COVID-19 избыток смертности в ЕС достиг своего первого пика в апреле 2020 - увеличение на 25% по сравнению со средним показателем того же месяца по 2016-2019 годы.

Позже, в период с мая по июль был зарегистрирован более низкий уровень избыточной смертности, тогда как очередной всплеск смертности начался в августе - сентябре со второй волной пандемии. Избыточная смертность в ЕС была на 8% выше средней в августе и сентябре, + 18% в октябре, достигнув своего пика в + 41% в ноябре, а затем + 30% в декабре.

Несмотря на то, что избыток смертности наблюдался в течение большей части года в Европе, пики и интенсивность вспышек ощутимо варьировали в разных странах.

Напомним, общее число зафиксированных смертей в мире с начала пандемии превышает 2,6 млн.

А в США 2020 год стал самым смертоносным в истории. Коронавирус стал третьей причиной смерти в стране после сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

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