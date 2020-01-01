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В небе Берлина появились облачные "вымя"

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В столице Германии наблюдалось редкое природное явление, называемое вымеобразными облаками.
Вымеобразные облака в Берлине
Вымеобразные облака в Берлине
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В столице Германии Берлине сегодня, 11 марта, в небе появились необычные облака. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Редкое природное явление наблюдалось нескольких районах Берлина. Одновременно с необычными облаками можно было увидеть радугу.

Такие облака называются вымеобразными - они появляются в теплое время года до или после грозового шторма.

Ранее сообщалось, что небо над городами Европы окрасилось в оранжевый цвет, циклон принес песок из пустыни Сахара.

Также, в Антарктиде в районе украинской станции Академик Вернадский наблюдалось "цветение" снега, он стал розовым и зеленым.

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Теги: Германия, видео, Берлин, фото, небо, Облака, природные явления
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Источник: korrespondent.net

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