В Азербайджане разрешили использовать вакцину Спутник V

Импорт российской вакцины от коронавируса будет осуществлен в Азербайджан в течение 180 дней.

Министерство здравоохранения Азербайджана зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса COVID-19 Спутник V. Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу, 12 марта.

"Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики утвердило для использования вакцину Спутник V", произведенную в Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Спутник V прошел регистрацию более чем в 50 государствах и успешно используется для вакцинации от коронавируса, показывая высокую эффективность.

"Ведутся переговоры о завозе в ближайшее время этой вакцины в страну", – добавили в Минздраве.

Накануне премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение о приобретении партии Спутника V. В документе указывалось, что импорт этого препарата будет осуществлен в течение 180 дней.

Напомним, 18 января в Азербайджане началась вакцинация населения от коронавируса. Для этого используется препарат CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech. С ней подписан контракт на поставку 4 млн доз. По последним данным, вакцинацию в Азербайджане прошли уже около 444 тыс. человек.

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