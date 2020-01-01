Польша высылает двух белорусских дипломатов

Такое решение было принято в ответ на аналогичный шаг властей Беларуси, которая выслала двух польских консулов.

Польша высылает из страны двух консулов Беларуси в ответ на выдворение Беларусью двух польских дипломатов, работающих в Гродно. Об этом в пятницу, 12 марта, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в Twitter.

"В связи с продолжением недружественных жестов Минска по отношению к польским дипломатам, в рамках принципа взаимности МИД Польши принял решение о высылке генерального консула Республики Беларусь в Белостоке и консула Республики Беларусь из представительства в Варшаве", - написал Пшидач.

Дипломатический конфликт начался после того, как Беларусь заявила о высылке консула генконсульства Польши в Бресте из-за его участия в неофициальном мероприятии ко Дню памяти "проклятых солдат". Позже польскому МИД вручили ноту с предложением руководителю и консулу Генконсульства в Гродно покинуть Беларусь в течение 48 часов из-за "чрезмерного, ассиметричного и деструктивного ответа Польши на правомочное и мотивированное решение Беларуси" в отношении консула Генерального консульства Польши в Бресте.

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