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Польша высылает двух белорусских дипломатов

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Такое решение было принято в ответ на аналогичный шаг властей Беларуси, которая выслала двух польских консулов.
Польша высылает из страны двух белорусских консулов
Польша высылает из страны двух белорусских консулов
АВБ

Польша высылает из страны двух консулов Беларуси в ответ на выдворение Беларусью двух польских дипломатов, работающих в Гродно. Об этом в пятницу, 12 марта, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в Twitter.

"В связи с продолжением недружественных жестов Минска по отношению к польским дипломатам, в рамках принципа взаимности МИД Польши принял решение о высылке генерального консула Республики Беларусь в Белостоке и консула Республики Беларусь из представительства в Варшаве", - написал Пшидач.

Дипломатический конфликт начался после того, как Беларусь заявила о высылке консула генконсульства Польши в Бресте из-за его участия в неофициальном мероприятии ко Дню памяти "проклятых солдат". Позже польскому МИД вручили ноту с предложением руководителю и консулу Генконсульства в Гродно покинуть Беларусь в течение 48 часов из-за "чрезмерного, ассиметричного и деструктивного ответа Польши на правомочное и мотивированное решение Беларуси" в отношении консула Генерального консульства Польши в Бресте.


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Теги: Польша, Беларусь, Дипломатия, посольство, консульство
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Источник: korrespondent.net

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