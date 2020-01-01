Экс-президенты США рекламируют вакцинацию

Четыре бывших президента США снялись в социальной рекламе с призывом пройти вакцинацию от коронавируса.

В США в социальной рекламе вакцинации от коронавируса снялись четыре бывших президента США. Об этом сообщает Радио Свобода.

В рекламе снялись Джимми Картер, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама. В ролике они объясняют, почему им нужно пройти вакцинацию.

Буш-младший говорит, что хочет пойти на стадион Texas Ranger, а Барак Обама - что хочет снова встретиться с матерью жены.

В рекламе также показали, как бывшие президенты США получают укол вакцины.

Ранее сообщалось, что компания AstraZeneca сократила прогноз поставок COVID-вакцин в Евросоюз.

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