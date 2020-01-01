Против оппозиции. Скандал Беларуси на Евровидении

Власти Беларуси отобрали на Евровидение группу, поющую сатирические песни против оппозиции и протестов в стране.

Провластная белорусская группа может не поехать на Евровидение Скриншот видео

Беларусь попала в скандал на Евровидении. И снова из-за протестов в стране. Дело в том, что на конкурс решили отправить группу Галасы ЗМеста. Это коллектив из райцентра Барановичи, который в своих песнях выступает против протестов и оппозиции.

На Евровидение группа хотела поехать с песней на русском языке под названием Я научу тебя.

Но Европейская вещательная компания EBU заявила, что белорусская песня «ставит под сомнение неполитический характер конкурса».

Белорусам предложили изменить песню, но они отказываются. Так что скорее всего Беларуси на конкурсе и вовсе не будет.

Что известно о группе

История появления группы Галасы ЗМеста описана так: “после «известных событий» в Беларуси музыканты решили создать новый проект под названием Галасы ЗМеста. Толкование двоякое: голоса (мнения людей) из глубинки или голоса со смыслом. Ведь игра слов: змест - по-белорусски содержание, смысл, и место — небольшой провинциальный город”.

Логотип с названием коллектива выполнен в бело-красно-зеленых цветах — это цвета нынешнего государственного флага Беларуси. Протестующие же сделали своим символом бывший государственный флаг — бело-красно-белый.

«Когда под соусом „политической борьбы“ пытаются разрушить страну, которую мы любим и в которой живем, мы не можем оставаться равнодушными…», — сказано на сайте группы.

В коллективе пять человек. Все занимаются музыкой в свободное от работы время. Барабанщик Максим Пономаренко руководит барановичским народным ансамблем Явар, гитаристы Евгений Кардаш и Евгений Артюх преподают в музыкальной школе. Вокалистка Ирина Сорговицкая работает в школе психологом. Вокалист и автор текстов песен Дмитрий Бутаков — военный переводчик. Он учился в Военном институте Министерства обороны СССР и, по собственным словам, владеет китайским, английским и польским языками. В прошлом играл в КВН, был в составе команды Эскадрон гусар. Сейчас он владелец кафе.

В интервью лидер группы Бутаков говорил, что он «против радикальных и псевдореволюционных изменений»; что его не устраивают «лидеры вот эти странные, сменяемые, бесконечные»; что он «русский человек» и до сих пор не смирился с распадом СССР: «Я вообще, честно говоря, „совок“ самый настоящий — до сих пор развала страны большой не могу пережить. Беларусь как отдельное самостоятельное государство? Мне сложно это принять».

Текст песни Я научу тебя:

Смотри вперед, забудь, что было,

Вчерашнее сдавай в тираж,

Срывай покровы, лезь без мыла,

Ты только лучшее создашь.

Сдирай истории наросты.

Овес, как видно, не в коня.

Без прошлого все будет просто.

Ты только слушайся меня.

Меняй замшелые устои,

Свободный мир неотвратим.

Несовременный недостоин,

А ретроград недопустим.

Припев:

Я научу тебя плясать под дудочку,

Я научу тебя клевать на удочку,

Я научу тебя ходить по струночке,

Ты будешь всем доволен, рад всему.

Я сочиню тебе специально музычку,

Я поднесу тебе весь мир на блюдечке,

Я превращу твои печали в шуточки,

Тебе же лучше будет самому.

Поспи за плугом, ночь в разгаре,

Еще далёко до звезды.

Пусть пашут лошади в угаре,

А ты не порти борозды.

Смени на овощи все мясо,

Ликуй, пусть даже ты сердит,

Мечтай о новых прибамбасах,

Их, кстати, можно взять в кредит.

Ответ Евровидения

Европейская вещательная компания EBU выпустила официальное решение по песне Я научу тебя.

EBU пришла к выводу, что песня Я научу тебя «ставит под сомнение неполитический характер конкурса». Кроме того, в заявлении также сказано, что «реакция пользователей на этого участника рискует подорвать репутацию европейского песенного конкурса».

Европейский вещатель сообщает, что уведомил белорусскую телекомпанию БТРК, которая отвечает за участие Беларуси в конкурсе, что песня в ее нынешнем виде не может участвовать в конкурсе.

Беларуси предложили изменить содержание песни или представить на конкурс новую песню, которая соответствует правилам Евровидения. И предупредили, что невыполнение этого требования может привести к дисквалификации Беларуси из конкурса этого года.

По состоянию на 10 марта музыкальный видеоролик с песней, опубликованный на YouTube-канале Евровидения, собрал 17 тысяч дизлайков и множество гневных комментариев. Пользователи из Беларуси, Украины, России и других стран возмутились, назвав эту композицию «презентацией диктатора, а не Беларуси». 11 марта видео удалили из YouTube-канала.

Реакция артистов

Лидер группы Галасы ЗМеста заявил, что менять песню не собирается.

«Есть у меня сильные подозрения, что ничего мы редактировать не будем. И на этом все закончится», — заявил Бутаков.

При этом он допустил, что Беларусь может отказаться от участия в Евровидении 2021, и отметил, что окончательное решение об участии будет принимать Белтелерадиокомпания.

«Вполне может быть так. Хоккей (чемпионат мира) же у нас отобрали», — добавил он.