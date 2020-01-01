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США приветствуют создание Крымской платформы

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Американский дипломат одобрила инициативу Владимира Зеленского, призванную скоординировать усилия на международном уровне для возвращения полуострова под юрисдикцию Украины.
Линда Томас-Гринфилд
Линда Томас-Гринфилд

США приветствуют, инициированное Киевом, создание Крымской платформы, которая направлена на возвращение аннексированного полуострова Украине. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на неформальной встрече Совета Безопасности ООН по Крыму по "формуле Арриа" в Эстонии, пишет Интерфакс-Украина.

"США приветствуют новую инициативу Украины Крымская платформа, которая станет следующим шагом в мобилизации партнеров Украины для защиты ее суверенитета и территориальной целостности", - подчеркнула Томас-Гринфилд.

Она добавила, что в регионе существует угроза безопасности из-за усиления РФ военного присутствия в Крыму и Черном море.

Дипломат подчеркнула, что конфликт на востоке Украины не является "украинским конфликтом, как это постоянно озвучивают представители России.

"Россия финансирует, вооружает, тренирует, управляет и воюет наряду с ее марионеточными силами и вооруженными группами на востоке Украины. За ее внедрением в Крым последовали ряд убийств и исчезновений по крайней мере десятка оппонентов оккупации", - отметила Томас-Гринфилд.

Она добавила, что все действия должны быть обязательно расследованы, а также призвала власти РФ освободить более 100 украинских политзаключенных.

Добавим также, что помимо США о поддержке Крымской платформы заявили Великобритания, Турция, Литва, Канада, Германия.

"Мы надеемся, что эта платформа увеличит внимание международного сообщества к Крыму", - заявил заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Киран.

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал создание Крымской платформы, которая состоится в августе 2021 года.

Заседание в формате "Арриа" - ежегодное мероприятие, которое проводит Украина с партнерами для привлечения внимания к крымским событиям февраля-марта 2014 года.

Как сообщалось ранее, к Крымской платформе может присоединиться президент США Джо Байден. Весьма вероятным участие Байдена в международном саммите Крымской платформы считает экс-глава Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Также стало известно, что Украина представила Крымскую платформу в ОБСЕ.
 

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Теги: Украина, США, Крым, Дипломатия, Поддержка, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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