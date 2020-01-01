США приветствуют создание Крымской платформы
США приветствуют, инициированное Киевом, создание Крымской платформы, которая направлена на возвращение аннексированного полуострова Украине. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на неформальной встрече Совета Безопасности ООН по Крыму по "формуле Арриа" в Эстонии, пишет Интерфакс-Украина.
"США приветствуют новую инициативу Украины Крымская платформа, которая станет следующим шагом в мобилизации партнеров Украины для защиты ее суверенитета и территориальной целостности", - подчеркнула Томас-Гринфилд.
Она добавила, что в регионе существует угроза безопасности из-за усиления РФ военного присутствия в Крыму и Черном море.
Дипломат подчеркнула, что конфликт на востоке Украины не является "украинским конфликтом, как это постоянно озвучивают представители России.
"Россия финансирует, вооружает, тренирует, управляет и воюет наряду с ее марионеточными силами и вооруженными группами на востоке Украины. За ее внедрением в Крым последовали ряд убийств и исчезновений по крайней мере десятка оппонентов оккупации", - отметила Томас-Гринфилд.
Она добавила, что все действия должны быть обязательно расследованы, а также призвала власти РФ освободить более 100 украинских политзаключенных.
Добавим также, что помимо США о поддержке Крымской платформы заявили Великобритания, Турция, Литва, Канада, Германия.
"Мы надеемся, что эта платформа увеличит внимание международного сообщества к Крыму", - заявил заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Киран.
Президент Украины Владимир Зеленский инициировал создание Крымской платформы, которая состоится в августе 2021 года.
Заседание в формате "Арриа" - ежегодное мероприятие, которое проводит Украина с партнерами для привлечения внимания к крымским событиям февраля-марта 2014 года.
Как сообщалось ранее, к Крымской платформе может присоединиться президент США Джо Байден. Весьма вероятным участие Байдена в международном саммите Крымской платформы считает экс-глава Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.
Также стало известно, что Украина представила Крымскую платформу в ОБСЕ.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet