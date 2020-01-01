США приветствуют создание Крымской платформы

Американский дипломат одобрила инициативу Владимира Зеленского, призванную скоординировать усилия на международном уровне для возвращения полуострова под юрисдикцию Украины.

США приветствуют, инициированное Киевом, создание Крымской платформы, которая направлена на возвращение аннексированного полуострова Украине. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на неформальной встрече Совета Безопасности ООН по Крыму по "формуле Арриа" в Эстонии, пишет Интерфакс-Украина.

"США приветствуют новую инициативу Украины Крымская платформа, которая станет следующим шагом в мобилизации партнеров Украины для защиты ее суверенитета и территориальной целостности", - подчеркнула Томас-Гринфилд.

Она добавила, что в регионе существует угроза безопасности из-за усиления РФ военного присутствия в Крыму и Черном море.

Дипломат подчеркнула, что конфликт на востоке Украины не является "украинским конфликтом, как это постоянно озвучивают представители России.

"Россия финансирует, вооружает, тренирует, управляет и воюет наряду с ее марионеточными силами и вооруженными группами на востоке Украины. За ее внедрением в Крым последовали ряд убийств и исчезновений по крайней мере десятка оппонентов оккупации", - отметила Томас-Гринфилд.

Она добавила, что все действия должны быть обязательно расследованы, а также призвала власти РФ освободить более 100 украинских политзаключенных.

Добавим также, что помимо США о поддержке Крымской платформы заявили Великобритания, Турция, Литва, Канада, Германия.

"Мы надеемся, что эта платформа увеличит внимание международного сообщества к Крыму", - заявил заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Киран.

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал создание Крымской платформы, которая состоится в августе 2021 года.

Заседание в формате "Арриа" - ежегодное мероприятие, которое проводит Украина с партнерами для привлечения внимания к крымским событиям февраля-марта 2014 года.

Как сообщалось ранее, к Крымской платформе может присоединиться президент США Джо Байден. Весьма вероятным участие Байдена в международном саммите Крымской платформы считает экс-глава Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Также стало известно, что Украина представила Крымскую платформу в ОБСЕ.



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