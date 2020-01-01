Коровьи объятия. Новая услуга в коронавирус

На одной из ферм в США предлагают бороться с одиночеством в пандемию коронавируса объятиями с животными.

В пандемию коронавируса появляются все новые и новые удивительные услуги. Одна из них – объятия с животными, пишет немецкое издание Die Welt. Говорят, что такая услуга помогает бороться с одиночеством.

Время беспрецедентного одиночества

“За плечами у нее жесткий год пандемии. Год без прикосновений, без нежности. Теперь Рене Бехайнфар сидит на лугу и плачет. Это слезы счастья. Потому что на ее колени положила голову 900-килограммовая корова", - пишет Die Welt.

У 43-летней Рене нет пары и она работает психологом в Скоттсдейле, штат Аризона. Недавно она узнала о приюте для попавших в беду животных, в котором есть довольно необычная услуга: на ферме Aimees Farm Animal Sanctuary в городе Куин-Крик за 75 долларов в час можно пообниматься с коровой.

"Пандемия стала временем беспрецедентного одиночества. Но теперь я, наконец, ощутила первые настоящие объятия в этом году, - заявила Рене в интервью изданию The Washington Post. - Правда, в конце мне совсем не хотелось уходить".

Некоммерческой фермой руководит Эйми Такаха. На ферме живут около 100 животных, некоторые из которых имеют увечья. Их она спасла от беды и смогла поднять на ноги. Также и корова по кличке Саманта влачила жалкое существование на одном из молочных комбинатов, ее Такаха спасла от убоя. Свои курсы объятий с коровами она предлагает уже на протяжении 5 лет.

"Участники такого курса часто не могут сдержать своих эмоций, а некоторые даже клянутся стать вегетарианцами после того, как посмотрят в большие карие глаза этих созданий", - рассказывает Такаха.

Популярная услуга

Во время пандемии на ферме нет отбоя от посетителей. Ежедневно поступает около 20 звонков. В ближайшие 5 месяцев уже нет свободных для посещения дат.

"На ферму приезжают не только одинокие люди или те, кто устал от пандемии. Дети с недугами или скорбящие люди также получают здесь утешение от животных.

"Они как пилюли счастья, которые всегда рядом", - говорит Такаха о своих коровах.

"Коровьи объятия" можно найти и в Германии. Здесь курсы объятий гораздо дешевле, чем в США. Подружиться с коровой здесь можно по цене от 20 евро за час.